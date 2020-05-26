أسباب انفجار فلتر الزيت

وظيفة فلتر زيت المحرك هي تنقية الزيت الداخل للموتور ويجهل الكثير من قائدي السيارات أسباب انفجار الفلتر.



يمكن إرجاع ذلك لتلف نابض صمام حماية زيادة الضغط في السيارة ويعرف باسم صمام التصريف لمضخة الزيت، حيث يمكن أن يسبب انفجار الفلتر وهو المسئول أيضا عن السماح للزيت بالرجوع إلى خزان الزيت بالكارتير وذلك ليتم تخفيف ضغط الزيت في المحرك.





وإذا وجد قائد السيارة أن الصمام تعطل بالتالي لن ينخفض ضغط الزيت داخل المحرك وذلك بسبب عدم سماحه الزيت للرجوع إلى الكارتير من الممر الخاص به.



ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الضغط الى مستوى عالي جدا وهو ما يؤدى في حالات كثيرة إلى انفجار فلتر زيت المحرك.



أما السبب الآخر هو عدم سلامة مجرى الزيت داخل المحرك لأن المحرك يحتوي على ممرات تسمح للزيت بالمرور لتزييت أجزاء المحرك وتؤدي إلى انفجار فلتر زيت المحرك وتسبب أضرار أخرى كبيرة في السيارة.



أما السبب الأخير والأهم هو انسداد مخارج الزيت بالفلتر حيث يصعب تصريف الكمية الداخلة، مما يؤدي إلى ضغط شديد عليه يؤدي إلى الانفجار.

