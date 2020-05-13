ماهي أسباب رائحة الزيت المحترق في السيارة

من اكثر الأشياء التي تتعرض لها السيارات هي ظهور رائحة زيت محرك محترق داخل السيارة والتي تسبب انزعاج شديد لقائد السيارة كما انها تشكل خطر كبير في حال أهمالها



ونقدم في هذا التقرير أبرز الاعطال التي تسبب رائحة الزيت المحروق في السيارة .





1-تسريب الزيت من المحرك يتسبب في وجود رائحة الزيت المحروق داخل مقصورة السيارة هو وجود تهالك في المحرك يؤدي إلى تسرب الزيت ومع ارتفاع درجة الحرارة الشديدة للمحرك يجعل قائد السيارة يشم هذه الرائحة .



2- تلف وتأكل حلقات الشنابر يؤدي إلى تسرب الزيت إلى داخل غرف الاحتراق وهو ما يتسبب في احتراقه نتيجة الحرارة الشديدة وفي هذه الحالة سنلاحظ خروج دخان أزرق من عادم السيارة .





3- تعرض انابيب تبخير الزيت الموجودة في المحرك للتلف أو التشقق قد يؤدي إلى تسريب الزيت من المحرك إلى عادم السيارة مما يسبب في احتراقه أيضا .



كما ان تسرب الزيت يشكل خطورة بالغة على المحرك ويعرضه للتلف لذلك يجب في حال ظهور تلك الراحة القيام بفحص مستوى الزيت وتزويده في حال تناقصه .





