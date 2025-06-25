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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

داليا السواح تفوز بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للمرة الثانية على التوالي

الدكتورة داليا عمر السواح
الدكتورة داليا عمر السواح
ولاء عبد الكريم

أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية للفترة القادمة (2025–2029) عن فوز الدكتورة داليا عمر السواح، بعضوية المجلس عن فئة “الشركات الصغيرة و المتوسطة ” للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصلت على مقعدها بالتزكية .

وبهذا الفوز، تصبح الدكتورة السواح أول سيدة تفوز بمقعد في تلك الفئة لولايتين متتاليتين مما يعكس التقدير الكبير لدورها المتميز في تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في الدورة السابقة فازت السواح بنتيجة مميزة أمام منافسها وقد أثبتت خلال ولايتها الأولى فعاليتها خاصة في تسليط الضوء على بورصة النيل وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة .

لعبت الدكتورة السواح دورًا بارزًا كـنائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو هيئة المكتب للأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب “مستقبل وطن”، في وقت تولت فيه مهام تنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي في السعودية وسلطنة عُمان. 

كما قادت برامج تدريب رفيعة المستوى بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة.

حصلت الدكتورة السواح على درجة الدكتوراه في إدارة المخاطر و الأزمات من جامعة القاهرة مما يعزّز خبرتها في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات المالية والاقتصادية.

تولّت الدكتورة داليا السواح القيادة التنفيذية لمجموعة برامج تعزز من كفاءة الشركات المدرجة في بورصة النيل وأبرزت حرصها على تعزيز الشفافية والدعم الفني للشركات المقيدة، وساهمت بجهودها نحو وضع استراتيجية تطوير شاملة لبورصة النيل .

وقالت الدكتورة السواح: “أشعر بالفخر والثقة بأن أواصل مسيرتي لتمثيل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة البورصة المصرية. سنواصل العمل على دعم نمو السوق وتحفيز الإدراجات والتداولات، سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة”.

نبذة تعريفية عن الدكتورة داليا السواح:

 -درجة دكتوراه في إدارة الأزمات – جامعة القاهرة.

 -عضو منتدب في “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية” المدرجة في بورصة النيل.

 -عضو مجلس إدارة البورصة المصرية منذ 2021، ومُعاد انتخابها الآن.

 -نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمعية رجال الأعمال المصريين.

 -عضو الأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حزب مستقبل وطن.

 -ممثلة للقطاع على المستويين الإقليمي والدولي (السعودية وعُمان).

-خريجة الاكاديمية الوطنية للتدريب

 -حاصلة على برامج تدريب عليا من هيئات حكومية وخاصة.

البورصة المصرية جامعة القاهرة بورصة النيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هيئات حكومية

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