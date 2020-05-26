أستاذ جامعي يوجه رسالة مطمئنة لطلاب الفرق النهائية

مع أرتفاع حالات مصابي كورونا تسير حالة من التوتر والفزع لطلاب الفرق النهائية بعد ان حلت كل مشاكل طلاب فرق النقل بعد ان وافق المجلس الاعلي للجامعات تقديم أبحاث أو امتحانات الكترونية في حين ان طلاب الفرق النهائية ينتظرون خبرا مفرحا بشأن امتحانتهم الا ان كان الخبر ان امتحانتهم مع بداية شهر يوليو.





وصف الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، طلاب الفرق النهائية انهم صفوة المجتمع وانهم قادة المستقبل وان الدولة واثقه في قدراتهم وهم من يحملون المسؤلية في الفترات المقبلة .





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وأوضح أنه بناء على ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية للوقاية في البلاد وحتى إشعار آخر يحرص المجلس الاعلي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي دائما وأبدا لمصحلة الطالب ومراعاة الظروف التي نمر بيها وتعي تماما المشاكل الي تواجه الطلاب من خلال التعلم عن بعد .





وأكد الدكتور ماجد أبو العينين ان علي الطلاب تتطمئن جميعا لان سوف تكون الجامعات مجهزة بالشكل الكافي اليت يحافظ علي سلامة الطلاب وأيضا ان يكون الطالب واعي ومحب لوطنه ولبلده ويحافظ علي نفسه من حيث أرتداءالكمامة والجونتي وأستخدام الكحول بشكل مستمر .





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وأشار انه لا يضار طالبا من قرارات المجلس الاعلي للجامعات ونوه عن عدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات من مصدر رسمي مسئول وأخذ الحيطة والحذر وتنفيذ تعليمات الوقاية الطبية وأوضح أن الكلية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية وتطبق جميع قرارات المجلس الأعلى للجماعات بالشكل المطلوب.