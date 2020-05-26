شاهد.. لحظة العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر لكوبري الحلمية

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة متحللة لشخص أثناء القيام بأعمال الحفر في كوبري الحلمية.





وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية مدفون أسفل الرمال، أسفل كوبري الحلمية.









على الفور، انتقل رجال الأمن وتمت معاينة الجثة، وتبين أنها لرجل كان يرتدى بنطلونا أسود وتيشيرت أزرق، والجثة في حالة تعفن وتحلل، ولم يستدل على أي تحقيق شخصية له.









وترجّح المعلومات الأولية أن تكون الجثة لعامل دهسه "ونش" أثناء أعمال الحفر بكوبري الحلمية وتم دفنه أسفل الركام، وهو ما ستكشف عنه جهود رجال المباحث خلال الساعات القادمة لكشف ملابسات الواقعة.