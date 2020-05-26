الصحفيين: الاحتفال بيوم أفريقيا لا بد أن يتحول لنصرة ليبيا ضد أطماع أردوغان

دعت رابطة الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، دول القارة الأفريقية إلى تغليب صوت العمل المشترك والتكامل ونبذ العنف والتفرقة والصراعات، ونشر روح التسامح والتخلص من الحروب الأهلية والطائفية.





وقالت الرابطة فى بيان لها اليوم "الثلاثاء": إن على الشعوب الأفريقية وهى تحتفل بذكرى تأسيس أول منظمة للعمل الأفريقى المشترك، أن تجسد على أرض الواقع الهدف الذى تأسست من أجله تلك المنظمة يوم ٢٥ مايو عام ١٩٦٣، وهو روح التضامن الأفريقي وإحساس قادة وزعماء القارة بوحدة الهدف والمصير.









وحثت الرابطة، القادة الأفارقة على إقامة حوار سياسي شامل وموصول من أجل تخفيف حدة التوترات، وتفعيل اتفاقية "إسكات المدافع" التى توصلت إليها منظمة الوحدة الأفريقية ’بجهود مخلصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسة مصر لدورتها المنقضية فى فبراير الماضى والعمل على تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا وشعوبها المتعطشة للسلام والإصلاح والأمن.





وهنأ الكاتب الصحفى أشرف بدر رئيس الرابطة، جموع شعوب القارة السمراء والقادة وسفراء الدول الأفريقية بالقاهرة بـ"يوم أفريقيا "،معربا عن أمله أن يكون احتفالهم هذا العام بمرور 57عاما على إنشاء منظمة الإتحاد الأفريقى ,هو احتفال بتوحيد الصف الأفريقى ونصرة روح التكامل والمصير المشترك، والتصدى بحسم لدعوات وأطماع قادة الإرهاب، وخاصة تركيا ورئيسها أردوغان ومرتزقته فى دولة ليبيا الشقيقة، وسعيه إلى استنساخ مأساه جديدة بالقارة على غرار مأساة الشعب السوري بدعوى تحقيق أضغاث أحلام بإحياء إمبراطورية أجداده القتلة.





وطالب أشرف بدر الإتحاد الأفريقى بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لوقف التدخل الخارجى السافر فى شئون دول القارة والساعى لتقويض التقدم الذي أحرزته بلدانها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المحددة في أجندة الاتحاد الافريقي 2063 ,وبما يعلي شأن القارة ومصالحها.





كما طالب بدر بضرورة التكاتف والانكباب الأفريقى على مكافحة وباء كوفيد 19 «كورونا» الذي اجتاح بعض دول القارة، واحتواء النزاعات والصراعات، والتخلص من الحروب الأهلية والطائفية والاٍرهاب، حتى تتحرر أفريقيا من كل ما يعيق تقدمها واستقرارها ويهدد صحتها وأمن وتنمية شعوبها.