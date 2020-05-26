توفيت بعد وفاة والدتها بشهرين .. 8 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية شيرين جمال

نرصد 8 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية شيرين جمال.

ولدت في مدينة القاهرة.





نقلت تعليمها المدرسي والجامعي في مدينة القاهرة.





حصلت على بكالوريوس في الإذاعة والتلفزيون.





عملت في قناة البغدادية ثلاث سنوات منذ عام 2010 إلى عام 2013.





عملت في القاهرة منذ عام 2013 حتى عام 2020.





قدمت برنامج على خطى الحبيب الذى بث على قناة القاهرة.



