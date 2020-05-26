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فن

توفيت بعد وفاة والدتها بشهرين .. 8 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية شيرين جمال

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:57 م
شيرين جمال
شيرين جمال
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أحمد إبراهيم
أثار خبر وفاة الإعلامية الشهيرة شيرين جمال فى حادث أليم حالة من الجدل الواسع، خاصة أن الوفاة جاءت بعد شهرين فقط من رحيل والدتها. 


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نرصد 8 معلومات لا تعرفها عن الإعلامية شيرين جمال. 

ولدت في مدينة القاهرة.

نقلت تعليمها المدرسي والجامعي في مدينة القاهرة.

حصلت على بكالوريوس في الإذاعة والتلفزيون.

عملت في قناة البغدادية ثلاث سنوات منذ عام 2010 إلى عام 2013.

 عملت في القاهرة منذ عام 2013 حتى عام 2020.

قدمت برنامج على خطى الحبيب الذى بث على قناة القاهرة.

كانت مهتمة بتقديم البرامج اللطيفة وكانت تبتعد عن البرامج المثيرة.

توفيت الإعلامية اليوم الثلاثاء أثر حادث سير.
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