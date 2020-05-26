محافظ الدقهلية يكلف رئيس حي غرب المنصورة بالإزالة الفورية للمخالفات والتعديات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء ثالث ايام عيد الفطر المبارك محمد أمين رئيس حى غرب المنصورة بتنفيذ حملة مكبرة لازالة المخالفات والتعديات على خط التنظيم بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة .









يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى لكافة المخالفات والتعديات بنطاق المحافظات حفاظا على حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم.









وأوضح رئيس حى غرب المنصورة أنه تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها .









وأضاف ان الحملة تمكنت اليوم من تنفيذ قرار الازالة الفورية بالمهد لبروز شاسيهات محلات على مساحة ١٠×١٠م متعديا" على خط التنظيم لاحد العقارات الكائنة بشارع الأندلس بمنطقة حى الجامعة بنطاق الحى مشيرا الى ان المخالفة المشار اليها قام صاحبها بمخالفة قانون الإدارة المحلية رقم ١٤٠ سنة ١٩٥٦ في شأن أشغال الطرق العامة ، وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، واضاف أن الازاله الفورية تمت تتفيذا لقرار المحافظة الصادر فى هذا الشأن .







