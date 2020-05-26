الكشف عن مدة غياب إبراهيموفيتش

كشف تقرير إيطالي، اليوم، الثلاثاء، عن مدة غياب النجم السويدي إبراهيموفيتش عن فريق ميلان، بعد تعرضه لإصابة خلال تدريبات الفريق، أمس الأثنين، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الإيطالي.
وكان نادي ميلان، أعلن اليوم في بيان رسمي، منذ ساعات قليلة، أن إبراهيموفيتش يعاني من إصابة عضلية، وليس قطع في وتر أكيلس كما أشارت بعض التقارير الصحفية.
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وذكرت شبكة " سكاي سبورتس إيطاليا"، أن إبراهيموفيتش سيغيب عن ميلان لمدة تصل إلى شهر، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.
يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف حاليا، بقرار من الحكومة الإيطالية، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ويحتل فريق إيه سي ميلان المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة.