AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكشف عن مدة غياب إبراهيموفيتش

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:20 م
محمد السعيد
كشف تقرير إيطالي، اليوم، الثلاثاء، عن مدة غياب النجم السويدي إبراهيموفيتش عن فريق ميلان، بعد تعرضه لإصابة خلال تدريبات الفريق، أمس الأثنين، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الإيطالي.

وكان نادي ميلان، أعلن اليوم في بيان رسمي، منذ ساعات قليلة، أن إبراهيموفيتش يعاني من إصابة عضلية، وليس قطع في وتر أكيلس كما أشارت بعض التقارير الصحفية.


وذكرت شبكة " سكاي سبورتس إيطاليا"، أن إبراهيموفيتش سيغيب عن ميلان لمدة تصل إلى شهر، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف حاليا، بقرار من الحكومة الإيطالية، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ويحتل فريق  إيه سي ميلان المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد  36 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيموفيتش يتحدى كورونا ويتدرب مع فريق هاماربي السويدي

ميلان يطالب لاعبيه الأجانب بالعودة استعدادا لاستكمال الدورى الإيطالي

الكشف عن نتيجة فحص كورونا لـ إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش يحدد وجهته المقبلة

قد تنهي مسيرته.. إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة قوية

ميلان يطمئن جماهيره بشأن إصابة إبراهيموفيتش

ترشيحاتنا

بيفهم كورة وبيتقبل الخسارة.. خالد الغندور يتغزل في جمهور نادي الزمالك.. فيديو

بـ 2 مكون من المطبخ.. حيلة سهلة للتخلص من اصفرار الأسنان

باحثة صينية تحذر العالم من فيروس جديد

تعيينات جديدة بهيئات قضائية.. السيسي يصدر عددا من القرارات

زعلانين ليه.. رضا عبد العال يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

عبوة ناسفة.. صافرات الإنذار.. واقتحام قاعدة للجيش.. ماذا يحدث بـ إسرائيل؟

AdvertisementS

على الهادي يا زبادي.. محمود كهربا يقضي إجازته بالساحل الشمالي

أخبار الرياضة.. عرض ضخم لشراء علي معلول.. تعليق رضا عبد العال على أزمة نادي القرن.. والأهلي يكشف موقفه من ضم محمد إبراهيم

نادي أسوان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا

الأهلي يحسم موقفه من ضم محمد إبراهيم

زعلانين ليه.. رضا عبد العال يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

العين الإماراتي يقدم عرضا مغريا لـ النادي الأهلي لضم علي معلول.. تفاصيل

عودة الليجا.. تعرف على مواعيد مباراتي برشلونة وريال مدريد بـ الدوري الإسباني

ماجد سامي: لماذا يتقاضى الأهلي 225 مليون جنيه وبعض الأندية 10 فقط؟

صحيفة مغربية: 47 مليون جنيه تعطل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

بيفهم كورة وبيتقبل الخسارة.. خالد الغندور يتغزل في جمهور نادي الزمالك.. فيديو

ضوابط وإجراءات.. وزارة الشباب تضع قواعد عودة النشاط الرياضي فى مصر منتصف يونيو

اللجنة الطبية بـ الكاف تطالب بإلغاء دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طمعا في ممتلكاتها.. زوج يقتل شريكة حياته بـ ثعبان كوبرا أثناء نومها.. تفاصيل

بفستان لافت.. شمس الكويتية بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

مع صديقتها وتتجاهل والدها .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا