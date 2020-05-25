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رياضة

قد تنهي مسيرته.. إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة قوية

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:39 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
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عبدالله هشام
كشفت تقارير صحفية اصابة المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش نجم فريق ميلان الايطالي اثناء التدريبات استعدادا لخوض منافسات الدورى الايطالي بعد التوقف التى شهدته البلاد علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وحسب تقرير لصحيفة سكاي سبورت فإن الاصابة التى تعرض لها ابراهيموفيتش هي قطع في وتر اكيلس ومن المحتمل أن تنهي مسيرة اللاعب مع كرة القدم . 


وكان ابراهيموفيتش قد عاد منذ أيام قليلة الي التدريبات مع فريق ميلان بعد غياب شهرين، بسبب توقف الدورى وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد . 

وكان ابراهيموفيتش يتدرب مع فريق هارامبي السويدي الذي يمتلك فيه حوالي 25%من اسهمه.
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