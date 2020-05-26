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رياضة

ميلان يطمئن جماهيره بشأن إصابة إبراهيموفيتش

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:09 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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محمد السعيد
طمئن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، بشأن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه السويدي إبراهيموفيتش، خلال تدريبات الفريق، أمس، الاثنين، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الإيطالي.

وكانت تقارير أشارت، أمس، الأثنين، أن إبراهيموفيتش تعرض لإصابة في وتر اكيلس، خلال تدريبات الفريق، وقد تتسبب في الإصابة في إنهاء مسيرة بالملاعب.

وذكر نادي ميلان الإيطالي في بيانا رسميا، أن إصابة إبراهيموفيتش هي إصابة عضلية، وليس لها أي علاقة بـ وتر اكيلس.

وأضاف البيان، أن إبراهيموفيتش سوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، لتحديد حجم الإصابة.

وكان إبراهيموفيتش انضم إلى صفوف إيه سي ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي لوس أنجلوس الأمريكين في صفقة انتقال حر.

يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف حاليا، بقرار من الحكومة الإيطالية، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في الملاعب.
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