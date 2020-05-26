لاستقباله المواطنين أثناء العيد.. تشميع محل كشري في طوخ قليوبية.. صور

شن مجلس مدينة طوخ بالتعاون مع مركز الشرطة، حملة مكبرة لمتابعة مدي تنفيذ حظر التجوال والإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا









وأسفرت الحملة التي قادها رضا قنديل رئيس الوحدة المحلية ببلتان التابعة لطوخ عن غلق وتشميع مطعم كشري استقبل مواطنين داخل المطعم مخالفا قرار رئيس الوزراء بشأن حظر استقبال المطاعم مواطنين والاكتفاء بتقديم خدمة الدليفري .





وتأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا وبتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ.





فى سياق ذلك أثناء تفقد محمد ياسين نائب رئيس المدينة للحالة العامة بدائرة الوحدة المحلية باكياد دجوى تبين قيام المواطنين بمخالفات بناء خلال إجازة عيد الفطر وعلى الفور تم الإزالة الفورية لعدد ٣ حالات.





وقال ياسين انه تم التحفظ على المعدات ومواد بناء التى تستخدم في البناء المخالف مشددا أن هناك تعليمات واضحة بخصوص هذا الشأن بالازالة الفورية وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.