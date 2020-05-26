AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لاستقباله المواطنين أثناء العيد.. تشميع محل كشري في طوخ قليوبية.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:30 م
تشميع محل كشري
تشميع محل كشري
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شن مجلس مدينة طوخ بالتعاون مع مركز الشرطة، حملة مكبرة لمتابعة مدي تنفيذ حظر التجوال والإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأسفرت الحملة التي قادها رضا قنديل رئيس الوحدة المحلية ببلتان التابعة لطوخ عن غلق وتشميع مطعم كشري استقبل مواطنين داخل المطعم مخالفا قرار رئيس الوزراء بشأن حظر استقبال المطاعم مواطنين والاكتفاء بتقديم خدمة  الدليفري .

وتأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا وبتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ.

فى سياق ذلك  أثناء تفقد محمد ياسين نائب رئيس المدينة للحالة العامة بدائرة الوحدة المحلية باكياد دجوى تبين قيام المواطنين بمخالفات بناء خلال إجازة عيد الفطر وعلى الفور تم الإزالة الفورية لعدد ٣ حالات.

وقال ياسين انه تم التحفظ على المعدات ومواد بناء التى تستخدم في البناء المخالف مشددا أن هناك تعليمات واضحة بخصوص هذا الشأن بالازالة الفورية وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.
لاستقباله المواطنين أثناء العيد.. تشميع محل كشري في طوخ قليوبية.. صور
لاستقباله المواطنين أثناء العيد.. تشميع محل كشري في طوخ قليوبية.. صور
لاستقباله المواطنين أثناء العيد.. تشميع محل كشري في طوخ قليوبية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم إعلان مواعيد الغلق.. تشميع 8 محلات بالقليوبية خالفت القرار

لعدم التزام صاحبيهما بقرارات الحظر.. غلق ورشتين لإصلاح التكاتك والمحمول ومحل بيع منظفات بالبحيرة

السيطرة علي حريق في منزل بقرية أجهور الكبرى بطوخ

محافظ القليوبية: إزالة 145 حالة تعد على الأراضي الزراعية

مفيش فايدة.. فض 5 أسواق عشوائية وتحويل 6 أطباء للتحقيق في القليوبية

إزالة أدور مخالفة ببرج سكني بالقناطر الخيرية

ترشيحاتنا

لهذا أوقفته الصحة العالمية.. خبير: هيدروكسي كلوركين له أعراض جانبية قد ترفع نسب وفيات كورونا

غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامات إجباريا

استهنت به.. فيروس كورونا يصيب الطبيب الملقب بـ"صائد الفيروسات"

بشرى سارة.. نجاح أدوية سيولة الدم ومثبطات المناعة فى علاج مصابي كورونا

تعيينات جديدة بهيئات قضائية.. السيسي يصدر عددا من القرارات

مع صديقتها وتتجاهل والدها .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة.. أخصائية تغذية توضح فوائد زيت جوز الهند

طمعا في ممتلكاتها.. زوج يقتل شريكة حياته بـ ثعبان كوبرا أثناء نومها.. تفاصيل

بفستان لافت.. شمس الكويتية بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد