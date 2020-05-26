حملات تعقيم بقرى العياط في ثالث أيام عيد الفطر .. فيديو

يواصل شباب قرى مراكز محافظة الجيزة ومن بينها القرى التي ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا، تطهير الشوارع والمنازل ليلا ونهارا، بالجهود الذاتية وتبرعات الأهالي .





يأتي ذلك بالتوازى مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.





ونرصد تعقيم أهالى قرى محافظة الجيزة للمنازل والقرى .



