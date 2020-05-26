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بين الناس

حملات تعقيم بقرى العياط في ثالث أيام عيد الفطر .. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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كريم ناصر - عدسة : محمد ابو النور
يواصل شباب قرى مراكز محافظة الجيزة  ومن بينها القرى التي ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا، تطهير الشوارع والمنازل ليلا ونهارا، بالجهود الذاتية وتبرعات الأهالي . 

يأتي ذلك بالتوازى مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء  لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

ونرصد تعقيم أهالى قرى محافظة الجيزة للمنازل والقرى . 

وبدأ اهالى قرية السعودية بالعياط بمحافظة الجيزة ، بتطهير القرية وتعقيمها فى ثالث أيام عيد الفطر للوقاية من كورونا، وبدأوا بتطيهير المنشآت العامة ثم المحلات التجارية والمنازل والمساجد. 
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