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رياضة

اللجنة الأوليمبية تنعى مدرب منتخب مصر للملاكمة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:00 م
منتخب مصر للملاكمة
منتخب مصر للملاكمة
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ياسمين تيسير
تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة لأسرة الملاكمة المصرية لوفاة الراحل الكابتن حسن السخاوي مدرب منتخب مصر للملاكمة والمشرف على المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، والذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال اليومين الماضيين. 

ونعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحل وأسرة الملاكمة برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم لوفاة فقيد الملاكمة المصرية الكابتن حسن السخاوي أحد العلامات البارزة في تاريخ الملاكمة المصرية كلاعب ومدرب والذي قدم الكثير لمصر خلال مشواره التدريبي وساهم في صناعة العديد من أبطال اللعبة. 


يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته والصبر والسلوان لأسرته وأسرة الملاكمة المصرية.
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