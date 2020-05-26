ضوابط وإجراءات.. وزارة الشباب تضع قواعد عودة النشاط الرياضي فى مصر منتصف يونيو

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تواصلت مع اللجنة الأولمبية وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية، بشأن مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي من منتصف يونيو المقبل.









وأوضح صبحي، بأن هدفنا في المقام الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة كل اللاعبين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي.









وأشار وزير الرياضة إلى أن تلك الضوابط والمعايير ملزمة لكافة الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الأولمبية المصرية، الاتحادات والأندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.