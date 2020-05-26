30 دقيقة .. بايرن ميونخ يقترب من تسجيل الهدف الأول.. وبروسيا دورتموند يتراجع

مرت نصف ساعة من أحداث مباراة فريقي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، والتي تجمعهما الآن، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني، ومازالت النتيجة تشير لتعادل الفريقين بدون أهداف





كان بروسيا دورتموند المسيطر على أحداث المباراة منذ بدايتها، ومع الدقيقة الأولى كان قريبًا للغاية من تسجيل الهدف الأول، عن طريق لاعبه هالاند، بعد وصول كرة بينية رائعة لثورجان هازارد وضعتها في موضع انفراد بمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، لكن الأخير خرج من مرماه سريعًا مشتتًا الكرة، لكنها وصلت لهالاند والذي راوغه ليسدد الكرة تجاه الشباك، لكن جيروم بواتينج أبعد الكرة من على خط المرمى، منقذًا فريقه من تلقي الهدف الأول.





وفي الدقيقة الرابعة، وصلت الكرة لثورجان هازارد في منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، لكنها سددها بباطن قدمه ضعيفة في أحضان مانويل نوير.





وفي الدقيقة العاشرة، سجل بروسيا دورتموند هدفًا ألغاه حكم المباراة، لوجود ثورجان هازارد في موقع تسلل.





وتحصل ماتياس هوملز قائد بروسيا دورتموند على البطاقة الصفراء في الدقيقة 13، بعد تدخله مع كومان جناح بايرن ميونخ.





وفي الربع ساعة الثانية، قلب بايرن ميونخ الطاولة على بروسيا دورتموند، وظهر بشكل أخطر، وفي الدقيقة 19 كان قريبًا من التسجيل عن طريق لاعبه جنابري، عندما تسلل بين دفاعات بروسيا دورتموند، وسدد كرة قوية، قام بإبعادها بيتشيك من على خط مرمى فريقه، وحارمًا البافاري من تسجيل الهدف الأول.





وفي الدقيقة 24، مرر جنابري كرة في الجهة اليمنى لكومان، والذي سددها بقوة على مرمى بوركي، لكن الأخير تصدى لها ببراعة، مخرجًا إياها لضربة ركنية.

وبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من





في حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز









خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر









خط الهجوم: سيرجي جنابري - كومان - روبرت ليفاندوفسكي





أما بروسيا دورتموند، فبدأ بتشكيل مكون من





في حراسة المرمى: رومان بوركي









خط الدفاع: ماتياس هوملز - أكينجي - لوكاس بيتشيك





خط الوسط: أشرف حكيمي - محمود داوود - ديلاني - رافاييل جيريرو





خط الهجوم: ثورجان هازارد - جوليان براندت - إيرلينج هالاند





ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل بروسيا دورتموند وصافة ترتيب الجدول، خلف البايرن برصيد 57 نقطة.