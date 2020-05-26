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محافظات

طبيب بمستشفى عزل ملوي: نتطوع ونضحي بأنفسنا من أجل علاج المرضى وخدمتهم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:48 م
مستشفى عزل ملوي
مستشفى عزل ملوي
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ايمن رياض
داخل مستشفى العزل بملوى جنوب المنيا هناك الكثير من قصص التطوع والتضحية من أجل علاج المرضى فيروي الدكتور محمد ممدوح أخصائي النساء والتوليد بمستشفى مصر الحرة بمدينة المنيا قصة مشاركته للعمل بالمستشفى وإجراء أول ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا. 


ويقول الدكتور محمد أنه تطوع بالعمل بالمستشفى مع زميل له من المستشفى، مضيفا أقوم بالمرور اليومي على حالات المرضى من الحوامل فاتابع حوالي ٦٠ حالة وفي آخر يوم من أيام رمضان انتهيت من المرور اليومي على الساعة الخامسة مساء، حتى جاء الإبلاغ عن وصول حالة جديدة لسيدة حامل في الشهر التاسع.

وبعد أن انتهيت من عملي وقمت بخلع ملابس الوقاية بما تمثله من صعوبة ودخلت السكن لقرب موعد الإفطار حتى جاءني الخبر بالنزول مرة أخرى وبالفعل فور وصول السيدة كانت تعاني من انفجار كيس المياه ومن الممكن أن تتعرض لانفجار في الرحم وتحولت حالتها من عملية ولادة قيصرية اختيارية يحدد فيها الطبيب الوقت المناسب لعملية اختيارية .

فقمنا على الفور وجميع الطاقم الطبي بتجهيز غرفة العمليات سريعا وأعداد أكثر من نظارة وقاية بسبب أن النظارة تتعرض لبخار شديد وتتسب في عدم الرؤية وكان كل فترة يتم تغيير بأسلوب يضمن مراعاة الإجراءات الاحترازية منعا لحدوث عدوى.

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وقام التمريض على الفور بعمل التحاليل المطلوبة وأطباء التخدير والجميع قام بالتعليم وطبيب التخدير كان يقوم بنفسه بالمشاركة في تجهيز العملية

وأشار إلى أن جميع العاملين بالمستشفى في آخر يوم من رمضان لم يتناولوا طعام الإفطار والجميع كانوا يعملون من أجل إجراء العملية ونجاحها والحفاظ على صحة الأم والطفل .

ولفت ممدوح أن خلال الصيف اصعب ما فى العمل داخل المستشفى هو ارتداء البدلة وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وعلينا ان نتحمل من أجل شفاء كل حالات المرضى .

وناشد طبيب النساء والتوليد المواطنين بالالتزام في منازلهم حتى تمر الأزمة.
طبيب بمستشفى عزل ملوي: نتطوع ونضحي بأنفسنا من أجل علاج المرضى وخدمتهم
طبيب بمستشفى عزل ملوي: نتطوع ونضحي بأنفسنا من أجل علاج المرضى وخدمتهم
طبيب بمستشفى عزل ملوي: نتطوع ونضحي بأنفسنا من أجل علاج المرضى وخدمتهم
طبيب بمستشفى عزل ملوي: نتطوع ونضحي بأنفسنا من أجل علاج المرضى وخدمتهم
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