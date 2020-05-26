بفستان أسود.. شيما الحاج تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. نشرت الفنانة شيما الحاج صورا من









وأطلت الفنانة شيما الحاج، في الصورة بفستان أسود، وتلقت عددا كبيرا من تعليقات الإعجاب، وفضلت الاختفاء طوال شهر رمضان تقريبا.









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وكتبت الفنانة شيما الحاج على الصورة، معلقةً "كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم".





وكانت تعليقات متابعيها التي تلقتها شيما الحاج تبدي الإعجاب، حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بفستان شيما الحاج، ولعل من أبرزها "يا قمر يا عسولة".





وكانت شيما الحاج كشفت عن أزمتها التي تعرضت لها، وتسببت فى دخولها السجن، وطالبت جمهورها بمسامحتها من أجل أن تعود إلى حياتها الطبيعية.



