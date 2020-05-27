السعودية .. إطلاق نار كثيف في عسير والأمن يفتح تحقيقا واسعا.. ما القصة؟

نشر مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو تظهر إطلاق نار بين أشخاص في مركز الأمواه بمحافظة عسير بالمملكة العربية السعودية.









وظهر خلال الفيديو – الذي انتشر على نطاق واسع – سيارات خاصة بجانبها أشخاص يحملون السلاح، فيما سُمع دوي إطلاق نار كثيف.









فما القصة؟





قالت وسائل إعلام سعودية، إن الأجهزة الأمنية بالأمواه التابعة لعسير، تحقق في واقعة تبادل إطلاق النار.









وأسفرت الواقعة عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية.





الامواه عسير اطلاق نار وقتلى وجرحى... pic.twitter.com/S8lCvLgHgp — خربشات_مواطن🇸🇦 (@ksa_mk11) May 26, 2020



ولم تفصح وسائل الإعلام السعودية عن أسباب إطلاق النار. ولم تفصح وسائل الإعلام السعودية عن أسباب إطلاق النار.









غير أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر تداولوا قصصا حول عملية إطلاق النار الغامضة.









وقال أحد المغردين إن عملية إطلاق النار وقعت إثر شجار بين أبناء قبيلة قحطان، وأدى الشجار إلى سقوط 6 قتلى.









وأضاف أن سبب الشجار هو خلافات قديمة بين أبناء القبيلة، تجددت أثناء عملية صيد.









ولم يصدر بيان رسمي من السلطات السعودية عن أسباب الحادث حتى الآن.









منطقة عسير هي إحدى المناطق الإدارية جنوب غرب المملكة العربية السعودية ومقر الإمارة فيها مدينة أبها ويتولى إمارة المنطقة فيها الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.









ويغلب على عسير الطابع القبلي، حيث يعيش فيها نحو أكثر من 10 قبائل تتفرع إلى قبائل وعائلات أصغر.