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فن

أنغام تتصدر تويتر تزامنا مع عرض حفل عيد الفطر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:02 م
انغام
انغام
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اسماء الحسيني
تصدرت النجمة أنغام التريند الاول على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أثناء عرض حفلة عيد الفطر من مسرح الصوت والضوء.

والحفل مذاع على شاشة dmc، ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها عددا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدي وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدًا"، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهور أنغام في مصر والوطن العربي. 

وأحيا نجم الجيل تامر حسنى، أولى حفلات عيد الفطر علي مسرح الصوت والضوء أول أيام العيد وذلك خلال حفلا غنائيا بدون جمهور على مسرح حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، المذاع على قناة ON.

وهو الحفل الذى قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية، في أول أيام عيد الفطر، ليقدم بعدها، أغنية "حلو المكان" التي قدمها في خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاحا كبيرا جماهيريا على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر .
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