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توك شو

استشاري مناعة تحذر من نفخ البالونات.. لهذا السبب.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:23 ص
البالونات
البالونات
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حمزة شعيب
حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتريا والمناعة بجامعة القاهرة، من الخطورة المترتبة على نفخ البالونات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

 وتابعت نهلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر القناة الأولى المصرية،: "كأنى بأعطى له منديل ورقى مسحت بيه أنفى وفمى، موضحة: "البالون تمثل خطورة كبيرة في ظل هذه الظروف ولكن لا أحد يدرك حجم الخطورة".

وأشارت إلى  أنه إذا كان الذى قام بنفخ البالون يحمل فيروس كورونا، ومن ثم انفجر هذا البالون فى الهواء سوف ينتشر الفيروس فى المكان على نطاق واسع، لافتة إلى أن البالونات فى ظل جائحة كورونا كأنها قنبلة موقوتة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 127 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم. 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافى، وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
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