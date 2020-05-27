الخبرة بتقول.. 7 نصائح تحميك من لصوص السيارات في الحظر

تعددت حوادث السرقة خاصة في ظل مكوث الناس داخل منازلهم وترك سياراتهم بالخارج، لتكون فريسة سهلة في أيدي اللصوص، لذلك يقدم مكتب شرطة أمريكي عدد من النصائح لتجنب سرقة سيارتك .





حيث يقدم المكتب 7 من أهم النصائح ضد محاولات السرقة ولصوص السيارات للأذكياء، ويمكن لأي شخص في أي مكان حول العالم استخدامها.





تتضمن النصائح ما يلي:





1- تأكد من أن النوافذ مغلقة إلى الآخر (حتى لو كانت سيارتك داخل المرآب).





2- لا تترك الأشياء الثمينة في ظاهرة على الكراسي أو فتق تابلوه السيارة، مثل (المفاتيح، المحفظة، الهواتف المحمولة، الأسلحة النارية، شنط اليد، وأجهزة التحكم عن بعد.. إلخ).





ملاحظة: إذا كان عليك ترك الأشياء الثمينة في سيارتك، فحاول تأمينها بوضعها داخل صندوق التابلوه.





3- إذا أمكن، لا تترك سيارتك متوقفة على الطريق طوال الليل. (أوقف السيارة داخل الجراج أو على ممر بجوار منزل).





4- عند تسخين السيارة، لا تتركها دون مراقبة.





5- حاول إيقاف سيارتك بالقرب من سيارات أخرى، مثلًا (ركن السيارة تحت أو بالقرب من الضوء بعيدًا عن الظلام).





6- إذا كان لديك شاحنة صغيرة، قم بإخفاء الأشياء الثمينة تحت المقعد، في صندوق القفازات، أو في الكونسول الوسطي، بعيدًا عن الأنظار.





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7- الأهم من ذلك: تأمين النوافذ، إزالة مفاتيح السيارة وقفل الأبواب جيدًا عندما تذهب بعيدًا عن سيارتك، ولا تظن أنها في مأمن لدقائق فقد تتم عملية السرقة في لمحة عين.



