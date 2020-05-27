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أخبار العالم

بسبب ترامب.. استقالة نائب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:07 ص
استقالة نائب المفتش
استقالة نائب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية
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رحيم يسري
استقال أحد كبار المراقبين الداخليين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عقب أكثر من شهر على تحجيم عمله من قبل الرئيس دونالد ترامب بعزله من رئاسة لجنة مستقلة معنية بالإشراف على ميزانية ضخمة تقدر بنحو 2 تريليون دولار كتمويل في حالات الطوارئ لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تقدم جلين فاين نائب المفتش العام الرئيسي لوزارة الدفاع باستقالته طواعية، جسبما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، موضحة أنه فعل ذلك بإرادته الخاصة، وفقا لمصدر من البنتاجون.

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وتأتي الاستقالة بعدما استبدل ترامب، الشهر الماضي، فاين بصفته المفتش العام بالإنابة للبنتاجون، بدلا من السماح له  بالبقاء في العمل حتى يتم تأكيد اسم المرشح للدور الدائم، في خطوة اعتبرت محاولة لإحباط قيادته للجنة مراقبة ميزانية أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ومن المقرر أن يرحل المسؤول الثاني في مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع رسميا في الأول من يونيو، في أحدث خروج لمسؤول من وكالات المراقبة الحكومية من إدارة ترامب.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بالانتقام من الموظفينن الرقابيين ممن يحاولون محاسبة إدارته، وذلك بعد سلسلة من الإقالات بأمر من الرئيس الأمريكي، مثل المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك.
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