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أخبار العالم

لعدم ارتدائه الكمامة.. بايدن يصف ترامب بـ الأحمق

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:14 ص
بايدن يصف ترامب بـ
بايدن يصف ترامب بـ الأحمق لعدم ارتدائه الكمامة
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قسم الخارجي
اعتبر جو بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب "أحمق" لعدم ارتدائه الكمامة الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بايدن خلال حواره مع شبكة "سي ان ان" ردا على سؤال حول عدم ارتداء ترامب الكمامات خلال الفعاليات "إنه أحمق.. جميع أطباء العالم ينصحون بارتداء الكمامة خلال التجمعات".

ورأى منافس ترامب المحتمل أن الرئيس الأمريكي يسعى لاستعراض رجولة، من خلال عدم ارتداء الكمامة، موضحا أن مثل هذا التصرف أدى إلى وفاة كثير من الناس.

وفي وقت سابق قال ترامب بعد رفضه وضع الكمامة على وجهه خلال زيارته لمصنع فورد  "لا أريد أن أعطي الصحافة متعة رؤيتها".

وتعرض الرئيس الأمريكي  وإدارته مرارا لانتقادات من قبل الصحفيين وغيرهم بسبب عدم ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة.
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