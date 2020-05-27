بعد علامة زرقاء على تغريدته.. ترامب يتهم تويتر بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية

شَّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على إدارة موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصنيف إدارة الموقع تغريدة سابقة للرئيس الأمريكي على أنها مضللة. للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصنيف إدارة الموقع تغريدة سابقة للرئيس الأمريكي على أنها مضللة.





وقال ترامب في تغريدة إن تويتر يتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، منتقدا العلامة التي وضعتها إدارة الموقع على بعض تغريداته لفحص الحقائق من مصادر أخرى.





وأضاف ترامب أن تويتر "يخنق حرية التعبير"، وتابع قائلا "بصفتي رئيس.. لن أسمح بحدوث ذلك".



