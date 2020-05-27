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أخبار العالم

بعد علامة زرقاء على تغريدته.. ترامب يتهم تويتر بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:13 ص
ترامب يتهم تويتر
ترامب يتهم تويتر بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية
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رحيم يسري
شَّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على إدارة موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصنيف إدارة الموقع تغريدة سابقة للرئيس الأمريكي على أنها مضللة.

وقال ترامب في تغريدة إن تويتر يتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، منتقدا العلامة التي وضعتها إدارة الموقع على بعض تغريداته لفحص الحقائق من مصادر أخرى.

وأضاف ترامب أن تويتر "يخنق حرية التعبير"، وتابع قائلا "بصفتي رئيس.. لن أسمح بحدوث ذلك".

ووضعت إدارة تويتر علامة زرقاء على تغريدات ترامب باعتبارها مضللة، أو تحتوي على معلومات كاذبة، في واحدة  من تغريدات ترامب يهاجم خلالها التصويت في الانتخابات عن طريق البريد.
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