AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إجراء عاجل من التعليم لصالح طلاب قرية الرحمانية بالشرقية بعد ظهور كورونا فيها

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:41 ص
حماية الطلاب من كورونا
حماية الطلاب من كورونا
Advertisements
ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، مناشدة من ائتلاف شباب معلمي مصر ، تفيد بظهور فيروس كورونا بقرية الرحمانية بالشرقية ، وهناك مدرسة صناعية ومدرسة تجارية في هذه القرية يريد طلابها أن يسلموا الابحاث المطلوبة، ولكن ظروف كورونا تعيقهم ، ولذا هناك مطالبة بمد فترة تقديم الأبحاث أو إرجائها نتيجة الظروف الحالية.

وعلى الفور ، رد نائب وزير التربية والتعليم قائلا : الطلب مجاب وسيتم التواصل مع وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية بهذا الخصوص ، لمد أجل تسليم الأبحاث التطبيقية حتى يتم رفع الحظر عن القرية ، لان الوزارة تراعي جدا أن هذه اجراءات طارئة ليس للطلاب ذنب فيها ، وبناء عليه ستقدم الوزارة كل التسهيلات في حالة فرض اي شكل من اشكال الحظر على اي منطقة نتيجة انتشار فيروس الكورونا فيها . 

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء اونلاين عقده دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني مع ائتلاف شباب معلمي مصر لمناقشة استفسارات المعلمين.

حيث تلقى نائب وزير التعليم خلال هذا اللقاء استفسارات حول خطة تطوير التعليم الفني والهيئة القومية لجودة التعليم الفني  وأكاديمية معلمى التعليم الفني. والمدارس التكنولوجيا التطبيقية والابحاث التطبيقية وقضايا المعلمين .

وكان قد شهد هذا اللقاء الاعلان عن موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من حيث المبدأ على هذه الزيادة ، حيث أكد نائب وزير التعليم ، أن الوزير أحال الامر الى الشئون المالية لتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب النقل بالتعليم الفني.. مهلة من 25 ابريل حتى 15 يونيو لتنفيذ الأبحاث التطبيقية

معلومات رسمية مهمة عن المشروعات البحثية التطبيقية الخاصة بطلاب التعليم الفني

وزير التعليم يوجه بمتابعة تنفيذ المشروعات البحثية.. يشدد على التصدي لمن يتاجر بأكواد الطلاب وأبحاثهم.. ويؤكد ضوابط اختيار وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

التعليم: ترقبوا إعلان الأبحاث المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية

التعليم تعلن الأبحاث المطلوبة من طلاب "الزراعى" ومدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدير تعليم الشرقية يعقد لقاء جماهيريا أونلاين لمناقشة قضايا المعلمين

ترشيحاتنا

خوفا على المشيعين.. صحة الغربية تشعل النيران في نعش سيدة متوفاة بـ كورونا

والدته ماتت وحيدة في دار رعاية.. مأساة في حياة رئيس وزراء هولندا بسبب كورونا

الحجوزات بدأت بالفعل.. صحيفة ألمانية: جاذبية مصر السياحية عالميا ستهزم فيروس كورونا في الصيف

بعد تصدرها بحث جوجل.. تعرف على حقيقة العملة الرقمية pi network.. فيديو

تقرير أمريكي: تركيا تحارب في ليبيا من أجل النفط

جرعة من الأمل والفرح.. نانسي عجرم الأكثر تداولا عبر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البلكونة.. ندى بسيوني تتألق بالأبيض على إنستجرام

أجمل سيارة فى تاريخها.. مرسيدس تعيد تصميم sl بموديل جديد 2022 .. صور

خوفا على المشيعين.. صحة الغربية تشعل النيران في نعش سيدة متوفاة بـ كورونا