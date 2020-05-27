إجراء عاجل من التعليم لصالح طلاب قرية الرحمانية بالشرقية بعد ظهور كورونا فيها

تلقى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، مناشدة من ائتلاف شباب معلمي مصر ، تفيد بظهور فيروس كورونا بقرية الرحمانية بالشرقية ، وهناك مدرسة صناعية ومدرسة تجارية في هذه القرية يريد طلابها أن يسلموا الابحاث المطلوبة، ولكن ظروف كورونا تعيقهم ، ولذا هناك مطالبة بمد فترة تقديم الأبحاث أو إرجائها نتيجة الظروف الحالية.
وعلى الفور ، رد نائب وزير التربية والتعليم قائلا : الطلب مجاب وسيتم التواصل مع وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية بهذا الخصوص ، لمد أجل تسليم الأبحاث التطبيقية حتى يتم رفع الحظر عن القرية ، لان الوزارة تراعي جدا أن هذه اجراءات طارئة ليس للطلاب ذنب فيها ، وبناء عليه ستقدم الوزارة كل التسهيلات في حالة فرض اي شكل من اشكال الحظر على اي منطقة نتيجة انتشار فيروس الكورونا فيها .