إجراء عاجل من التعليم لصالح طلاب قرية الرحمانية بالشرقية بعد ظهور كورونا فيها

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء اونلاين عقده دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني مع ائتلاف شباب معلمي مصر لمناقشة استفسارات المعلمين.





حيث تلقى نائب وزير التعليم خلال هذا اللقاء استفسارات حول خطة تطوير التعليم الفني والهيئة القومية لجودة التعليم الفني وأكاديمية معلمى التعليم الفني. والمدارس التكنولوجيا التطبيقية والابحاث التطبيقية وقضايا المعلمين .



