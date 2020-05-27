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توك شو

لو حسيت بأعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا تعمل إيه؟.. الصحة تجيب.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:51 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن أي فرد يشتبه في إصابته بـ فيروس كورونا يتوجه إلى المستشفيات العامة المقدرة بـ 320 مستشفى على مستوى الجمهورية  ويتم إجراء الفحص الإكلينيكي له .

وأضاف مصطفى غنيمة، في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "بعد ذلك، يتم إجراء تحليل صورة دم كاملة وأشعة على الصدر وإذا لوحظ تغيرات فيهما  يتم أخذ مسحة تأكيدية للتعرف على إصابته بفيروس كرورنا ام لا ".

وتابع مصطفى غنيمة: "هناك عدة مراحل يتم اتباعها قبل إجراء مسحة فيروس كورونا لأي فرد مشتبه فيه".

وأكمل مصطفى غنيمة: "بروتوكولات وزارة الصحة في الوقاية والترصد والعلاج ومكافحة العدوى موثوقة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية ".

ولفت مصطفى غنيمة:"  لو المريض بدون اعراض او اعراض بسيطة يحصل على علاجه ومستلزمات مكافحة العدوى ويأخذ العلاج في المنزل ، وإذا كان المريض لديه أعراض متوسطة يتم حجزه في المستشفى الذي يتم إجراء فحص فيروس كورونا فيه".
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