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رياضة

بعد إجراء مسحة كورونا له.. أول تعليق من المدير الفني لاتحاد الكرة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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يسري غازي
طمأن الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، محبيه، على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية وإجرائه مسحة خاصة بفيروس كورونا.
وتوجه محمود سعد بالشكر على أسئلتهم ومحاولات الاطمئنان عليه بعد غيابه عن مزاولة عمله داخل الجبلاية إثر تعرضه الى الإرهاق والتعب.
وتعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لوعكة صحية طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا ، حيث قام بمتابعة حالته الصحية الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الذي أجرى له كافة الاختبارات للاطمئنان عليه، وفي انتظار صدور نتائجها رغم تحسن حالة المدير الفني للاتحاد.
يذكر أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة كشف حقيقة إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا.
قال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. الدكتور محمود سعد بذل مجهودا كبيرا فى الآونة الأخيرة فى ملف المدربين العالقين فى الخارج وعودتهم إلى البلاد وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة.

تابع، الدكتور محمود سعد تعرض الى الإرهاق والتعب ولازم الفراش وتم إجراء مسحة له والكشوفات الطبية الاطمئنان عليه وسوف ننتظر نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة.
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