بعد إجراء مسحة كورونا له.. أول تعليق من المدير الفني لاتحاد الكرة

قال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. الدكتور محمود سعد بذل مجهودا كبيرا فى الآونة الأخيرة فى ملف المدربين العالقين فى الخارج وعودتهم إلى البلاد وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة.



