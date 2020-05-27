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رياضة

رئيس اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:10 ص
عمرو الجنايني رئيس
عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة
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يسري غازي
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة حقيقة إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا.

كانت أنباء ترددت فى الساعات الأخيرة عن اشتباه فى إصابة الدكتور محمود سعد بفيروس كورونا.

قال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الدكتور محمود سعد بذل مجهودا كبيرا فى الآونة الأخيرة فى ملف المدربين العالقين فى الخارج وعودتهم إلى البلاد وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة.

تابع أن الدكتور محمود سعد تعرض إلى الإرهاق والتعب ولازم الفراش وتم إجراء مسحة له والكشوفات الطبية للاطمئنان عليه وسوف ننتظر نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة.
يذكر أن الدكتور محمود سعد انقطع عن التواجد فى كل الجبلاية بالجزيرة منذ يوم الخميس الماضى ولازم منزله بعد حالة الإرهاق والتعب التى تعرض لها وتلقى العديد من المكالمات الهاتفية من موظف الجبلاية.
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