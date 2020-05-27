رئيس اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

قال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الدكتور محمود سعد بذل مجهودا كبيرا فى الآونة الأخيرة فى ملف المدربين العالقين فى الخارج وعودتهم إلى البلاد وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة.

يذكر أن الدكتور محمود سعد انقطع عن التواجد فى كل الجبلاية بالجزيرة منذ يوم الخميس الماضى ولازم منزله بعد حالة الإرهاق والتعب التى تعرض لها وتلقى العديد من المكالمات الهاتفية من موظف الجبلاية.