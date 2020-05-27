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محافظات

الهلال الأحمر بالشرقية تدعم مجمع البطراوي المخصص لعزل الوافدين من الخارج بمستلزمات طبيه بنصف مليون جنيه

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطه فى تقديم كافه أوجه الدعم والمسانده للجهاز التنفيذي في التعامل مع جائحه كورونا  من خلال تقديم المساعدات الغذائيه والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس وللوافدين من الخارج والخاضعين لإجراءات العزل الطبي بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بمدينة الزقازيق وكذلك للخاضعين لإجراءات العزل المنزلي .


أوضح المحافظ أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسى للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية إحتياجات المواطنين  البسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا ورفع العبء والمعاناه عن كاهلهم وتوفير حياه كريمة لهم في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد , مؤكدًا علي تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الازمة بسلام.  

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ومن جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي قيام جمعية الهلال الأحمر بتدعيم مجمع  البطراوي بمدينه الزقازيق والمخصص لإستقبال الوافدين من الخارج لتطبيق إجراءات العزل الصحي عيلهم لمواجهة فيروس كورونا , والبالغ عددهم 750 فرد بمستلزمات طبيه ووقائية بقيمة 511 ألف جنيه.


وأضاف "الحجاجي"انه شمل الدعم كميات كبيرة من ( الكمامات الواقيه - القفازات - ماسكات التنفس - النظارات الواقية للعين - بدل الوقايه - جوانتي بلاستيك – ادوات النظافة الشخصية ) لإستخدامها خلال فترة الحجر الصحي للحد من إنتشار فيروس كورونا.

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