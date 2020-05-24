تضامن الشرقية توزع 270 ألف جنيه عيدية على 600 فرد بدور الأيتام

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم توزيع مبلغ 270 ألف و 900 جنيه مقدمه من وزارة التضامن الاجتماعي علي 602 فرد بدور الأيتام والدفاع والحضانات الإيوائية والمسنين لإدخال السعادة في نفوسهم ولرسم البسمه علي شفاههم، بمناسبة عيد الفطر المبارك .





قدم محافظ الشرقية الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لاهتمامها الكبير وسعيها الدائم للوصول للمواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لهم بالتنسيق الدائم والمستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة بهدف تحسين مستوي معيشتهم وتوفير حياه كريمة لهم .

أقرأ ايضا:

قبل عيد الفطر..أورمان الشرقية توزع 2000 قطعة ملابس علي المستحقين

ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توزيع عيديه علي عدد 602 فرد بدور الايتام والدفاع والحضانات الايوائية والمسنين بواقع 450 جنيه لكل منهم بإجمالي مبلغ 270 الف و 900 جنيه وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لإدخال البهجة والسرور علي قلوب 16 الف طفل ومسن علي مستوي الجمهورية بتوزيع مبلغ 7 مليون جنيه عليهم ( عيديه) بمناسبة عيد الفطر المبارك.





كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن توزيع 2000 قطعة ملابس مقدمه من جمعيه الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي علي الأسر الأولي بالرعاية بقرية النظري التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا.





وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيرًا بالمواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعي جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم افضل الخدمات لهم والعمل علي تحسين مستوي معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.