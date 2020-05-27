مدير الطب العلاجي عقب إصابته بكورونا: أشعر بتحسن والعزل المنزلي للأعراض قبل تطورها أفضل

قال الدكتور عبد البارى العجيزى مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انه في تحسن مستمر عقب اصابته بفيروس كورونا حيث أن الاعراض بدات في ان تقل تدريجيا.





وأوضح العجيزي ،في تصريح خاص لصدى البلد، أنه يخضع للعزل المنزلي حيث أن زوجته طبيبه ويتم اتخاذ الاجراءات الوقائية، مضيفا انه شعر باعراض البرد اعقبها تكسير في الجسم مما اضطره الي اجراء مسحة في اول ايام عيد الفطر.





وأضاف ان نتيجة المسحة جاءت ايجايبة وخضع للعلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة وبدا في التحسن حيث سيقوم باجراء المسحة الثانيه غدا الخميس للتاكد من تحسنه.





وتابع أن العزل المنزلي مفيد للغاية ولكن قبل تطور الاعراض قائلا: " احسن من المستشفي"، موضحا ان الاعراض الخفيفة لا تحتاج الي عزل بالمستشفي ولكن في حالة تطورها الي ضيق تنفس وحرارة لا تنخفض لابد من اللجوء الي المستشفي.