إزالة 30 مقبرة مخالفة في حملة بالخانكة.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مباحث مركز الخانكة حملة إزالات مكبرة بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز حيث قامت قوة من مركز شرطة الخانكة ومسؤول الأملاك بتنفيذ قرارات الإزالة وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.









وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إنه تم تنفيذ حملة إزالة لحالات تعد على أراضى أملاك الدولة وبناء مقابر بالطريق العام وتمت إزالة الحالات إزالة كلية لـ 30 مقبرة وحوش بمساحة 500 متر وتمت إزالة الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أى خسائر وذلك بالمشاركة بين الوحدة المحلية والشرطة فى تنفيذ الإزالات وإزالة الحالات الصارخة وأيضا الحالات التى مازالت فى مهدها.









من جانبه أكد العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة أنه لن يسمح لأى مواطن بالتعدى على أراضى أملاك الدولة بالبناء مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح ووضع الضوابط التى يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا عليها فهى ثروة مصر القومية ومستقبل أجيالها القادمة وسوف يتم وقف أعمال البناء المخالف فى المهد وقد تم عمل الإجراءات القانونية للمتعدى على أراضى أملاك الدولة.





فيما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار تلك الحملات وإزالة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدى لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.





وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب، وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد مؤكدا أن الدولة عازمة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات وستتم إزالتها بالكامل وتحقيق الردع العام والقضاء على العشوائية فى البناء.