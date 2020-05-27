غرق طفل فى بحر مويس بالشرقية .. صور

شهدت قرية النعامنة التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية واقعة حزينة عقب مصرع أحد أبناء القرية خلال أستحمامة بمياة بحر مويس ، وتم أخطار الأجهزة الامنية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تجمع عدد كبير من أهالي القرية علي شاطئ الترعة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بقسم الحماية المدينة بمنيا القمح، من انتشال جثمان الطفل.

أقرأ ايضا| مصرع 4 من أسرة واحدة وإصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

ومن جانبه فقد تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا يفيد غرق أحد الأطفال بمياه ترعة "بحر مويس" ناحية كوبري "أبو طبل" التابع لدائرة مركز شرطة منيا القمح..

فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة بمعاونة الأهالي وتبين ان المدعو "مصطفى.ر.خ" 16 سنة، مُقيم بقرية "النعامنة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح،نزل إلى مياه "بحر مويس" بغرض الاستحمام، فلقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.بالصور..أحتشاد أهالي قرية النعامنة للبحث عن جثة طالب غرق أثناء الاستحمام في "بحر مويس"

شهدت قرية النعامنة التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية واقعة حزينة عقب مصرع أحد أبناء القرية خلال أستحمامة بمياة بحر مويس ، وتم أخطار الأجهزة الامنية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تجمع عدد كبير من أهالي القرية علي شاطئ الترعة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بقسم الحماية المدينة بمنيا القمح، من انتشال جثمان الطفل.

ومن جانبه فقد تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا يفيد غرق أحد الأطفال بمياه ترعة "بحر مويس" ناحية كوبري "أبو طبل" التابع لدائرة مركز شرطة منيا القمح..

فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة بمعاونة الأهالي وتبين ان المدعو "مصطفى.ر.خ" 16 سنة، مُقيم بقرية "النعامنة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح،نزل إلى مياه "بحر مويس" بغرض الاستحمام، فلقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.