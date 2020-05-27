AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل عودة العمل بالمحاكم.. 8 إجراءات لمواجهة انتشار كورونا في دور العدالة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:49 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
Advertisements
جودت عيد
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل موعد عودة المحاكم ومقار الشهر العقاري للعمل ،بعد أن كانت الرؤية غير واضحة وسط أنباء عن عدم تحديد موعد محدد للعودة للعمل بسبب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا داخل محكمة مدينة نصر.

المستشار عمر مروان وزير العدل قطع الشك باليقين ليؤكد  أن عودة تقديم كافة خدمات الشهر العقاري سيكون في الأول من يونيو القادم وكذلك عودة العمل بكافة المحاكم بمختلف انواعها في 13 يونيو عقب عيد الفطر المبارك .


واضاف انه سيتم بدء تطبيق منظومة انفاذ القانون بالقضايا الجنائيا بمحكمة بورسعيد كاول محكمة في مصر ويليها باقي محاكمة مدن القناة ثم باقي محافظات الجمهورية .

وحول خطط وزارة العدل لعودة المحاكم والاجراءات التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مقار المحاكم سنجد وفقا لبيانات وزارة العدل والمصادر التي تم التواصل معها بالوزارة تتمثل في 8نقاط اهمها تبدا من اليوم .

أولا تعقد جلسات الجنح والجنح المستأنف لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم .

ثانيا تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها .

ثالثا تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط .
رابعًا يستمر العمل بذلك النظام لمدة اسبوعين .

خامسًا عودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو القادم ، سادسًا يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية ، وامكانية تقسيم رول الجلسة الي اكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم يفصل بينها فاصل زمنى بسيط إذا تطلب الأمر ذلك .

سابعا مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبًا مع ما تم تأجيله من قضايًا ، وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية  

ثامنًا يجب على القضاة إرتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة .

تاسعًا التأكيد علي جميع العاملين بالمحكمة على إرتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة  والتفتيش على ذلك وإتخاذ الإجراءات التأديبية الفورية في حال مخالفة ذلك .

عاشرًا  التأكيد علي التزام جميع المتعاملين مع المحكمة بإرتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك .

واوضحت المصادر ان اجراءات التعقيم مستمرة بشكل دوري باستخدام افضل الطرق الحديثة لمكافحة العدوي ومنع انتشار فيروس كورونا داخل المحاكم.

وقالت المصادر انه تم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة لعودة العمل بمقار الشهر العقاري والخبراء  بشكل طبيعي ، منها ،تنظيم حضور الخبراء والاطباء والعاملين بالقطاعين تدريجيًا و إتخاذ كافة التدابير الوقائية حماية للعاملين والمواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الطبية والقفازات ومراعاة المسافة الآمنة في التعامل وضرورة التطهير المستمر للمكاتب .

وكذلك ضرورة تنظيم العمل من جانب الخبراء بالنسبة لعدد خصوم الدعوى الحاضرين ؛ مع اتخاذ الإجراءات الوقائية .

أما فيما يتعلق بالشهر العقار اكدت المصادر ان  وزارة العدل نفذت  القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد واتباع الإجراءات الاحترازية كاملة وإجراءات تطهير المقرات بصفة دورية مع ضرورة ارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة و العودة للعمل تدريجيًا  بتحديد الخدمات المتاحة للجمهور بما يتلافى تكدس المواطنين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العدل: لا صحة لإبرام الشهر العقاري توكيلات المحامين.. والعمل على 6 خدمات فقط

بعد عودة الروح لـ ساحات القضاء.. المحامين تستعد لـ التعايش مع كورونا.. مجلس النقابة لـ صدى البلد: توزيع كمامات يوميا داخل المحاكم وصندوق جديد لحماية أصحاب الروب الأسود من الفيروس

غلق محكمة مدينة نصر 14 يوما بسبب ظهور حالة إصابة بكورونا..فيديو

خطاب سري من وزير العدل لرئيس مجلس الدولة.. مستندات

بعد غلق محكمة مدينة نصر .. جولة صدى البلد على دور العدالة والشهر العقاري تكشف: العدل تحارب كورونا بإجراءات صارمة

مصدر قضائي: لا صحة لغلق محكمة أسرة زنانيري بسبب كورونا

ترشيحاتنا

فتح المدارس والجامعات.. البرلمان يرفض مقترح الوزير ويحدد شرطان للعودة

حال العطس أو السعال.. لا تستخدم معقم اليدين في هذه الحالات

نشرة المرأة والصحة.. ما الأدوية المستخدمة في علاج كورونا؟.. طريقة عمل المرقوق بالخضار.. هيفاء وهبي ومي سليم تثيران الجدل على السوشيال ميديا

بعد رفع الحظر.. مشاجرة حادة بين عشرات المصيفين على الشاطئ.. فيديو

عاتبته جدته أمام زملائه.. طفل يشنق نفسه بإحدى قرى الدقهلية

لو مش قادر تروح المستشفى .. قائمة بالأدوية التي تساعد في علاج كورونا بالمنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وملابس جينز.. درة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بعد الخصم.. تعرف على سعر بيجامة مايا دياب في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. ما الأدوية المستخدمة في علاج كورونا؟.. طريقة عمل المرقوق بالخضار.. هيفاء وهبي ومي سليم تثيران الجدل على السوشيال ميديا