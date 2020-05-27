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أخبار العالم

الخطوط الحديدية السعودية تعلن استئناف رحلاتها الأحد المقبل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت المؤسسة العامة السعودية للخطوط الحديدية استئناف رحلات قطارات الركاب بين مدينتي الدمام والرياض مرورًا بمحطتي بقيق والهفوف بدءًا من الأحد المقبل.

وذكرت المؤسسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية/واس/ - إن تشغيل رحلات قطارات الركاب يوميًا سيكون متوافقًا مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية - من السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساءً - خلال الفترة من 31 مايو حتى 20 يونيو المقبل .

وأكدت الخطوط الحديدية لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات.
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