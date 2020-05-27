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فن

أخبار الفن.. كنزي عمرو دياب تعتذر لشقيقها.. حفيد عمر الشريف يواصل إثارة الجدل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:01 م
حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

تصدر الفنان احمد العوضي محرك بحث جوجل الشهير بعد حلوله ضيفا على برنامج التاسعة ، من اجل الحديث عن مسلسل الاختيار الذي حقق نجاحا كبيرا.

وجهت كنزى عمرو دياب، رسالة إلى شقيقتها جنا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك فى عيد ميلادها.

احتلت أغنية " قهوة الماضي" للفنانة اللبنانية اليسا المركز الخامس ضمن لائحة الاكثر تداولا بموقع يويتوب باغنيتها الجديدة " قهوة الماضي".

مازال جونيور عمر حفيد النجم العالمي عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة يثير الجدل بتصرفاته الجريئة والمبالغ فيها وآخرها نشر صورة له عارية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء احتفاله بعيد الفطر.


تصدر الفنان احمد العوضي محرك بحث جوجل بعد حلوله امس ضيفا على الاعلاني وائل الابراشي في برنامج " التاسعة" على القناة الاولى لحديثه عن نجاح مسلسل الاختيار الذي جسد من خلاله دور الارهابي هشام عشماوي، وايضا عن زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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