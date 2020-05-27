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فن

السند والحب.. أحمد العوضي يحصد 3 فوائد بعد زواجه من ياسمين عبد العزيز

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:55 م
احمد العوضي وياسمين
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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شروق ابراهيم

تصدر الفنان احمد العوضي محرك بحث جوجل بعد حلوله امس ضيفا على الاعلاني وائل الابراشي في برنامج " التاسعة" على القناة الاولى لحديثه عن نجاح مسلسل الاختيار الذي جسد من خلاله دور الارهابي هشام عشماوي، وايضا عن زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز. 

وكان احمد العوضي اعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في النصف الاول من شهر رمضان من خلال تغير الحالة الاجتماعية على فيسبوك من أعزب الى متزوج. 

وفي السطور التالية ، نرصد مكاسب لـ احمد العوضي على المستوى الشخصي والفني بعد زواجه من ياسمين عبد العزيز : 

-الدعم : 

اكد احمد العوضي ان دعم ياسمين عبد العزيز له خلال الفترة الماضية كانت سببا في نجاحه بمسلسل الاختيار ، مشيرين الى انها كانت سند له طوال الوقت وتدعمه. 

واضاف احمد العوضي ان الحب هو اكبر دافه للنجاح وانه محظوظ بوجود ياسمين عبد العزيز في حياته. 

-المزيد من الشهرة: 

لا شك ان بعد زواج احمد العوضي من ياسمين عبد العزيز ازدادت شهرته واكتسب جمهور عريض لنجمة محبوبة ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي وايضا من مختلف الاعمار. 

وايضا تصدر " العوضي" تريندات جوجل وسوشيال ميديا بسبب قصة الحب التي جمعه بـ ياسمين عبد العزيز التي تسببت في خلافات مع شقيقها الفنان وائل عبد العزيز.

-من فنان لـ نجم : 

زواج احمد العوضي من ياسمين عبد العزيز جعله يقترب ليكون من نجوم الصف الأول ليس بسبب بطولته في مسلسل الاختيار بجانب امير كرارة، ولكن ايضا لاقترابه من اصدقاء ياسمين عبد العزيز من نجوم الفن مثل منى زكي، احمد حلمي وكريم عبد العزيز الذين قد نراهم مع العوضي في عمل فني قريب بحكم الصداقة بينهم. 
 

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