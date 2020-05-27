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رياضة

إنبي يكشف بديل أسامة جلال حال تعاقده مع الأهلي.. تفاصيل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:15 م
أسامة جلال
أسامة جلال
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محمد رشاد
استقر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد على بديل أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لاحتمالية رحيله في الفترة المقبلة أو بعد انتهاء الموسم الحالي حال عودة النشاط الرياضي.

وتوقف النشاط الرياضي عقب إعلان اتحاد الكرة المصري منذ منتصف شهر مارس الماضي عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى جميع بلدان العالم .


وكانت تقارير صحفية أكدت أن النادي الأهلي اقترب بشدة من ضم أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي، لتدعيم خطوطه الخلفية في الموسم المقبل. 

وقال مصدر بإنبي في تصريحات خاصة لصدى البلد: "إنبي استقر على اللاعب الذي سيعوض رحيل أسامة جلال في حالة وصول عرض رسمي له بقيمة مالية ضخمة".

وأضاف المصدر "اللاعب المرشح بقوة للتعاقد معه هو محمود البدري لاعب الإنتاج الحربي، وعقده سيتنهي مع الإنتاج نهاية هذا الموسم ويحق له التوقيع لأي ناد فى مصر وانبي يفتح باب المفاوضات مع اللاعب ".
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