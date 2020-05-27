بنفس الملابس .. دنيا بطمة تبهر الجمهور بجلسة تصوير مع ابنتها

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، احدث جلسة تصوير برفقة ابنتها.
تألقت دنيا بطمة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت قفطانا طويلا باللون الأحمر الفاتح واتسم التصميم بالتطريزات الخلابة ذات اللون الذهبى، وقد ظهرت ابنتها أيضا بنفس التصميم.
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وحملت إطلالة دنيا بطمة وابنتها توقيع Mj Caftan by Mouna ، وتزينت بمحموعة من الأكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها أيضا.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا بطمة على خصلات شعرها الاسود الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع إطلالتها.