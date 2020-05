بنفس الملابس .. دنيا بطمة تبهر الجمهور بجلسة تصوير مع ابنتها

View this post on Instagram

حبيبة عمري الله يحفظها عسى ايامها كلها عيد وفرح 😻 @gazalmalturk ثياب العيد التقليدية الام وبنتها كانت من تصميم الخلوقة @mjcaftanbymouna👩‍❤️‍👩 شكرا على هذا التصميم الخاص فيني انا وزوزو ❣️ @mjcaftanbymouna