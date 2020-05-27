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الماء المثلج الأبرز .. علاجات منزلية غير متوقعة للتخلص من تقلص العضلات

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:46 م
تقلص العضلات
تقلص العضلات
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نهى هجرس
يعد تقلص العضلات من الأمراض الشائعة، وفى الغالب يحدث نتيجة للعديد من الأسباب ومن أهمها الأفراط فى استخدام العضلات عند التمارين الرياضية، والتى تؤدي إلى فقد الجسم للعديد من الفيتامينات والكالسيوم.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم افضل طرق العلاج المنزلية للتخلص من تقلصات العضلات...

- العلاج بالثلج
أحد أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف تقلصات العضلات ، هو العلاج بالثلج أو الضغط البارد يشمل وضع الثلج على الموقع المصاب للحصول على الراحة، وغالبًا ما يتم استخدامه لتقليل آلام العضلات الناتجة عن إصابة رياضية حادة، يمكن أن يقلل استخدام كمادات باردة من تقلصات العضلات وشد العضلات .

- الماء الساخن 
يساعد وضع حزمة ساخنة على المنطقة المصابة من الساقين على إرخاء العضلات المتيبسة ويخفف الألم، وضع وسادة تدفئة (ليست ساخنة جدًا) في منطقة التشنج لمدة 15 إلى 20 دقيقة. 


- التدليك 
الحل بالإجماع لمعظم أنواع الألم ، تدليك المنطقة التي تكون فيها التقلصات يمكن أن يساعد في تعزيز التعافي بشكل أسرع من تلف العضلات الذي يسبب ألم الساق، كما يحسن الدورة الدموية في الساقين .

افرك زيت جوز الهند الدافئ أو زيت الخردل على المنطقة المصابة، وقم بالتدليك لمدة 10 دقائق وقم بذلك 3 مرات في اليوم. 

حمام الملح الإنجليزي 
معدن الملح الطبيعي يساعد على تقليل التهاب الأنسجة العضلية ويخفف من آلام العضلات التي تسببها التشنجات ويساعد على تخفيف الضغط كما أنه يقلل من آلام العضلات في الحالة المزمنة مثل الألم العضلي الليفي.



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