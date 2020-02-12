آلام المفاصل أبرزها.. 5 عادات غريبة تصيبك بضغط الدم المرتفع

يعانى العديد من الأشخاص بسبب ضغط الدم المرتفع، ولكن البعض منهم لا يعلم الأسباب الجانبية، والمختلفة التى يمكن أن تزيد من ارتفاع ضغط الدم لديهم.





ووفقًا لموقع " doctissimo" إليكم أبرز الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى أرتفاع ضغط الدم:









- الأدوية

يمكن لتناول العقاقير المختلفة أن تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة الأدوية المضادة للألتهابات، وأدوية منع الحمل عند السيدات.





- الإجهاد

يتعرض الشخص الذى يصاب بالأجهاد بشكل متواصل إلى أرتفاع ضغط الدم، وذلك نتيجة لزيادة معدل ضربات القلب.





- الغدة الدرقية

يمكن للمرضى الذين يعانون من قصور فى الغدة الدرقية، أن يعانوا من ارتفاع مستمر فى ضغط الدم.





- زيادة الألم

يمكن لزيادة آلام الجسم الذي يتعرض له بعض الشخص بسبب كبر السن، والذى ينتج عنه هرمون قشرية أن تتسبب هذه الهرمونات فى زيادة معدل ضربات القلب مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم.





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- مضادات الاكتئاب

تحتوي مضادات الاكتئاب على العديد من المركبات مثل الباروكسين، والتى يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.



