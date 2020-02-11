إمالة الرأس وربط اليدين.. 5 علامات تدل على الكذب





وكشفًا عن ما قدمه موقع "doctissimo" إليكم أبرز العلامات التى تدل على الكذب.





- حكة الخد

تعد حكة الخد من العلامات الشهيرة، والتى يقوم ىبها العديد من الأشخاص فى محاولة تخبئة مشاعرهم أو ردود أفعالهم التى لا يفضلون ظهورها، أو يمكن أن تسبب بعض المشكلات فى العمل.





- قفل الفم

العديد من الأشخاص لا يفضلون الرد فى أغلب المواقف المزعجة، وهى إشارة يرسلها المخ إلى الجسم بعدم التحدث لتجنب المشكلات مثل سؤال الأم لطفلها هل مر يومك بشكل جيد فيقوم الطفل بغلق فمه، وتكون الإجابة صامتة.





- وضع اليد على الرقبة

تعد هذه الحركة من أبرز الأشياء التى تعبر عن الضيق، وعدم القدرة على التحدث، وتكون الأجابة فى أغلب الأوقات نعم مع لمس الرقبة بشكل طويل فى محاولة لعدم ظهور الحقيقة.





- عدم غلق الجفون

يقوم الإنسان فى الأوقات الطبيعية بغلق جفنه (الرموش) للعديد من المرات عند التحدث، ولكن عندما يتحول الموضوع للإخفاء فيظل جفنه مفتوح لفترة طويل فى محاولة منه لتثبيت هدوئه وعدم التحرك.





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- إمالة الرأس إلى الجانب

عادة ما يقوم بعض الأشخاص بهذه الحركة فى محاولة منهم لاستعطاف الأشخاص المقابلين لهم، ومحاولة السيطرة على مشاعرهم وتقبل الرأى الأخر دون نقاش.

يقوم جسم الإنسان بتخزين العديد من المشاعر، والحركات، وكذلك ردود الأفعال التى يصعب على العقل السيطرة عليها، وتظهر غالبًا عن قول شئ غير صحيح (الكذب)، فيقوم الجسم برد الفعل العكسى.