AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ السيدات.. أفضل النصائح لترتيب أثاث المطبخ بشكل عملى

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:33 ص
ترتيب أثاث المطبخ
ترتيب أثاث المطبخ
Advertisements
نهى هجرس
يعد المطبخ من الغرف التى يجب أن تكون بشكل مميز فى المنزل، وخاصة لتواجد السيدات بداخلة لفترات طويلة، ولذلك نقدم لكم أفضل النصائح لترتيب الأشياء بشكل مميز داخل المطبخ.

1- استخدام الأدراج التي تنزلق في نعومة، وتقسيمها بشكل صحيح حتى تسهل رؤية المحتويات. 
2- الاهتمام بالتركيبات الداخلية، الخاصة بمقسمات أدوات تناول الطعام للوصول إلى الادوات المطلوبة بسهولة.
3- الاهتمام بتركيب أرفف لتجفيف الصحون وحاملات لأدوات الأطعمة.
4- ضرورة الاهتمام بتركيب الأرفف المثبتة خارجيًا والقضبان المغناطيسية للسكاكين. 

أقرأ أيضًا
5- الاهتمام بوضع الثلاجة عند أقرب مكان للباب.
6- الاهتمام بوضع الحوض في أقرب مكان لوحدات الإضاءة.
7- الاهتمام بوضع البوتاجاز فى أقرب مكان لمصدر التهوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مطبخك صغير .. 5 أفكار جديدة لديكور غير تقليدي

سنة أولى طبخ.. 20 نصيحة رائعة من الشيف أحمد عادل

لو مهتمة بالتفاصيل.. 10 أفكار لتنسيق الحمّام بشكل أنيق ومختلف

شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور

ترشيحاتنا

الأهلي يرفض تأجيل القمة .. عبد الحفيظ لـ هاني زادة: لم أسع للانضمام للزمالك

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

شاهد.. الصور الحقيقية لحفيدات الراحلة نادية لطفي

موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب

حريق هائل في الإسكندرية الأمريكية.. والدخان يغطي سماء المدينة.. فيديو

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

صحة الغربية توضح حقيقة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى حميات طنطا

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

حب الأرانب .. تشعر بالوحدة والاكتئاب وتفضل شريكها على الطعام