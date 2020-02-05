أطعمة غير متوقعة تساعد على تطويل الشعر بشكل مذهل

يعد الشعر من أساسيات الجمال، ويتأثر نموة وكثافة بسبب سوء التغذية او التغذية غير الصحيحة، ولذلك نقدم لكى بعض الاطعمة المفيدة لنمو الشعر.









ووفقًا لموقع "boldsky" إليكى أهم هذه الأطعمة وهى:-





1- الخضروات الورقية

تحتوى الخضراوات الورقية مثل السبانخ، الخس، اللفت، القرنبيط، وغيرها هي من الأطعمة الغنية بالعناصر المغذية التي تساعد على نمو الشعر، ويساعد تناول الخضروات الورقية بشكل منتظم على نمو الشعر وتقوية جذوره.





2- فول الصويا

يحتوى فول الصويا على مصادر البروتين، وهى من الأطعمة الأساسية لنمو الشعر، حيث يحتوي فول الصويا على 40% من البروتين، كما أنه مصدر مثالي للدهون الصحية اللازمة أيضًا لنمو الشعر.





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3- اللحوم الحمراء