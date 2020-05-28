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سيارات

BMW تخطئ وتنشر الفيديو الرسمي للفئة الرابعة كوبيه الجديدة وتزيله سريعا

الخميس 28/مايو/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

فى تصرف غريب من الشركة البافارية قامت BMW بوضع الرابط الرسمي الخاص بالكشف عن سيارة الفئة الرابعة الكوبيه الجديدة والمخطط ظهورها للجمهور في 2 يونيو القادم ثم بعد ذلك قامت بازالته .

ولكن عشاق السيارة الاشهر حول العالم BMW قاموا بإلتقاط صورة للشاشة فور نزول الرابط وقبل ازالته ، و تُظهر الواجهة الأمامية للسيارة الجديد تحت إضاءة خافتة، ومع ذلك، فإن الشبكة الأمامية الضخمة تبدو واضحة تمامًا.

وتفيد التقارير بأنه سيتم الكشف عن الجيل الجديد من  BMW الفئة الرابعة في وقت ما في يونيو، وقد عرفنا ذلك لأكثر من شهر الآن، ومع ذلك، فكوننا على بعد أسبوع تقريبًا من رؤية سيارة بي ام دبليو الجديدة وتصميم الشبك الأمامي الجديد يعتبر ذلك أمرًا مثير للغاية.

تم تسريب تصميم شبك الأمامي الكبير بالفعل عدة مرات، لكننا نعتقد أنه يظهر بشكل أفضل بكثير مع M3 أو M4، على عكس طرازات مثل 420i كوبيه، ولحسن الحظ، لا نحتاج إلى الانتظار لفترة طويلة لمعرفة ما إذا كنا على حق أم لا.

خيارات مألوفة في المحركات ونسخة هجينة متوقعة كشفت بي ام دبليو عن الرابط الرسمي الخاص بالكشف عن سيارة الفئة الرابعة الكوبيه الجديدة والمخطط ظهورها للجمهور في 2 يونيو

وتصميم داخلي مشابهة للفئة الثالثة ومساحات أقل في المقعد الخلفي كشفت بي ام دبليو عن الرابط الرسمي الخاص بالكشف عن سيارة الفئة الرابعة الكوبيه الجديدة والمخطط ظهورها للجمهور في 2 يونيو القادم .

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