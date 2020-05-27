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أخبار البلد

نرصد التزام المواطنين بتطبيق الحظر في شارعي الهرم وفيصل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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رنا أشرف_ عدسة : علي الخشاب- نور المصري
أصدرت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات اللازمة للحد من تفشى فيروس كورونا في عيد الفطر.

كان من أهم القرارات زيادة عدد ساعات الحظر باعتبار أن العيد إجازة لقطاعات العمل ولكن الكثير من المواطنين قاموا بكسر حظر التجوال في منطقتي فيصل والهرم.

قامت عدسة صدى البلد برصد عدم التزام المواطنين بالحظر والتجول في شارعي الهرم وفيصل.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.

ونص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ
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