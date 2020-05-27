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الصحة تعلق على حرق صناديق نقل موتى كورونا .. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:57 م
الصناديق الخاصة بنقل
الصناديق الخاصة بنقل موتى كورونا
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البهي عمرو

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن وزارة الصحة وضعت بعض الضوابط لتغسيل المتوفى بـ كورونا.


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وأضاف خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، أن هناك بعض الصناديق الخاصة بنقل متوفيّ كورونا تطهر، وهناك بعض الصناديق يتم حرقها لعدم استخدامها مرة أخري.


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وأشار ، إلى أن هناك بعض الصناديق يتم تصنيعها من خشب حبيبي وبعد ذلك يتم حرقها لعدم نقل الفيروس.


ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص يستغلون الفيديوهات التى ترصد حرق الصناديق التى تنقل الموتى ويتم نشرها على السوشيال ميديا.

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