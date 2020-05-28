تعرف على وظيفة فلتر الزيت في السيارة وضرر إهماله

يغفل البعض عن أهمية وظيفة فلتر الزيت لمحرك السيارة، فهو علبة معدنية مزودة بحلقة مانعة للتسرب تسمح بحملها بإحكام على سطح المحرك، ويمكن أن تحتوي لوحة القاعدة على قطعة مثقوبة بثقوب، ويتم ربط ثقب مركزي للتزاوج مع مجموعة فلتر الزيت على كتلة المحرك.





وتوجد داخل علبة فلتر الزيت مادة المرشح، التي يتم تصنيعها في الغالب من ألياف تركيبية، وتحرك مضخة زيت المحرك الزيت مباشرة إلى الفلتر، حيث تدخل من الفتحات الموجودة في محيط لوحة القاعدة، ويتم تمرير الزيت المتسخ مدفوعًا تحت الضغط عبر وسيط الفلتر والعودة من خلال الثقب المركزي، حيث يتم إعادة إدخال المحرك.





من أهم أسباب انفجار فلتر الزيت انسداد في نابض صمام حماية زيادة الضغط في السيارةpressure regulating valve أو ما يطلق عليه بـ صمام التصريف لمضخة الزيت، حيث يبدأ عمل هذا الصمام عند زيادة الضغط داخل أنابيب الزيت في المحرك.





ووظيفة صمام التصريف هي السماح للزيت بالرجوع إلى خزان الزيت الكارتير؛ من أجل تخفيف ضغط الزيت في المحرك، فإذا تعطل هذا الصمام لا يخفض ضغط الزيت داخل المحرك بسبب عدم سماحه للزيت بالرجوع إلى الكارتير من الممر الخاص به مما يؤدي الى ارتفاع الضغط إلى مستوى عالٍ جدا، ويؤدي في غالب الأحيان الى انفجار فلتر زيت المحرك.





بمعنى أنه إذا وجد قائد السيارة أن الصمام تعطل بالتالي لن ينخفض ضغط الزيت داخل المحرك؛ بسبب عدم سماحه الزيت للرجوع إلى الكارتير من الممر الخاص به، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الضغط إلى مستوى عالٍ جدا، وهو ما يؤدي في حالات كثيرة إلى انفجار فلتر زيت المحرك.





أما السبب الآخر هو عدم سلامة مجرى الزيت داخل المحرك لأن المحرك يحتوي على ممرات تسمح للزيت بالمرور لتزييت أجزاء المحرك وتؤدي إلى انفجار فلتر زيت المحرك وتسبب أضرارا أخرى كبيرة في السيارة.





أما السبب الأخير والأهم هو انسداد مخارج الزيت بالفلتر، حيث يصعب تصريف الكمية الداخلة، مما يؤدي إلى ضغط شديد عليه يؤدي إلى الانفجار.



