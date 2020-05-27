نجم الزمالك السابق: رفضت الأهلي.. وشيكابالا لن يتكرر.. فيديو

كشف حسام أسامة لاعب الزمالك السابق وكهرباء الإسماعيلية الحالي، عن مفاوضات الأهلي لضمه عن طريق عدلي القيعي، وأحد كبار مشجعي القلعة الحمراء في وقت سابق.





وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ستاد الحدث"، عبر فضائية "الحدث اليوم": "رفضت مفاوضات الأهلي لأنني زملكاوي ومن عائلة زملكاوية، وعرض الزمالك كان أكثر جدية".





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وأضاف: "محمود عبد الرازق شيكابالا لن يأتي مثله في مصر مرة أخرى، ولكن أي لاعب لا يظل على مستواه الثابت طوال مسيرته الكروية، هذا أمر طبيعي".



