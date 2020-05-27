AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الزمالك السابق: رفضت الأهلي.. وشيكابالا لن يتكرر.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:14 م
حسام أسامة
حسام أسامة
Advertisements
محمد رشاد
كشف حسام أسامة لاعب الزمالك السابق وكهرباء الإسماعيلية الحالي، عن مفاوضات الأهلي لضمه عن طريق عدلي القيعي، وأحد كبار مشجعي القلعة الحمراء في وقت سابق.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ستاد الحدث"، عبر فضائية "الحدث اليوم": "رفضت مفاوضات الأهلي لأنني زملكاوي ومن عائلة زملكاوية، وعرض الزمالك كان أكثر جدية".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "محمود عبد الرازق شيكابالا لن يأتي مثله في مصر مرة أخرى، ولكن أي لاعب لا يظل على مستواه الثابت طوال مسيرته الكروية، هذا أمر طبيعي".

وأتم: "وائل جمعة من أفضل المدافعين في تاريخ مصر،  ولكنه كان لاعبًا ضمن صفوف فريق ذو ثقل وهذا ساعده كثيرا، ولو كان في فريق آخر لم يكن ليظهر بهذا المستوى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. عدلي القيعي يوجه رسالة لـ إبراهيم سعيد.. وفايلر يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

قصة نجل نجم الأهلي صاحب الاعتراف المثير: زملكاوي وأفتخر

اسامة حسن: طارق يحيى سبب تولي مسئولية فريق الزمالك 2004

احمد السيد لاعب الأهلي السابق: الزمالك فاوضنى بشيك على بياض

موقف إنساني وتصريح عقلاني.. نجوم الأهلي والزمالك إيد واحدة فى الألفية الثالثة

هشام يكن: الأهلي جهز 300 ألف جنيه لضمي.. ووالدي رفض لأننا زملكاوية ..فيديو

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

تويتر تتلقى أول ضربة بعد تهديد ترامب بالغلق

علاوة سنوية أول يوليو لأصحاب المعاشات قبل 2006.. مشروع قانون

بؤرة جديدة لـ كورونا.. تشيلي تسجل 4328 إصابة والإجمالي يتجاوز 80 ألفا

الفرق بين النبي والرسول.. 5 أمور لا يعرفها الكثيرون

بفستان أنيق .. زوجة شيكابالا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الماء المثلج الأبرز .. علاجات منزلية غير متوقعة للتخلص من تقلص العضلات

بـ الكاجوال الناعم.. كارمن سليمان تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

ميني تكشف عن كونتري مان موديل 2021 .. صور